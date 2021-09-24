Лидер "Динамо" продлил контракт с клубом

Карлос Де Пена выступает за "Динамо" с марта 2019 года. Фото: ФК "Динамо" Киев

Один из лидеров "Динамо" 29-летний Карлос Де Пена подписал новый контракт с "Динамо".

Новое соглашение рассчитано на два года, сообщает официальный сайт киевлян.

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"Конечно, переговоры требуют времени, ведь стороны должны согласовать все условия. Но, думаю, я принял правильное решение. Надеюсь, что в этом сезоне мы сможем защитить завоеванные титулы. Для меня было важно чувствовать поддержку Мирчи Луческу, который дал мне понять, что я нужен команде. Этот фактор - одна из главных причин, почему я остаюсь в Киеве. Кроме того, в "Динамо" я имею возможность выступать в Лиге чемпионов и постараюсь снова выиграть чемпионство. Поэтому, конечно же, рад, что продлил контракт с киевским клубом", - прокомментировал событие де Пена.

Предыдущий контакт завершался в конце календарного года. На уругвайца претендовали клубы с МЛС, Италии и Турции.

Карлос Де Пена выступает за "Динамо" с марта 2019 года. В текущем сезоне он провел в составе команды шесть поединков, в которых завил два гола и отдал три ассиста.

В следующем матче "Динамо" в гостях сыграет против "Руха". Начало игры в 19:30.