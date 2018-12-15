Лидер "Динамо" попал в число лучших игроков группового этапа Лиги Европы

Вице-капитан "Динамо" Виктор Цыганков попал в сборную группового этапа Лиги Европы по версии WhoScored.
Цыганков получил среднюю оценку 7,68, он сыграл 5 матчей, забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи.
Вторым по уровню оценки в "Динамо" по итогам группового этапа стал Виталий Миколенко (7,55), третьим – Тамаш Кадар (7,14).
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В последнем матче группового раунда Лиги Европы Цыганков и его партнеры уступили "Яблонцу" - 0:1.
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