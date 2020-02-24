Лидер "Бенфики" восстановился от травмы и сможет сыграть против "Шахтера"

Андре Алмейда готов помочь "Бенфике" в матче против "Шахтера". Фото: с отрытых источников

Многолетний лидер "Бенфики" Андре Алмейда восстановился от травмы и готов вернуться на поле.

Опытный правый защитник будет готов сыграть против "Шахтера" 27 февраля в ответном матче 1/16 Лиги Европы, сообщает A Bola.

Алмейда выступает за "Бенфику" уже на протяжении 9 сезонов. Он ключевой игрок и лидером команды. В текущем сезоне 29-летний защитник сыграл 17 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 3 ассиста.

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В первом матче "Шахтер" победил "Бенфику" - 2: 1. Ответный матч состоится в Лиссабоне 27 февраля. Начало игры - в 22. 00.