Личного врача Марадоны обвиняют в непредумышленном убийстве легенды

Диего Марадона был звездой наивысшей величины в футболе. Фото: Reuters

Личного врача Диего Марадоны обвиняют в непредумышленном убийстве легенды футбола.

Леопольдо Луке взяли под следствие. Дома и в клинике медика уже прошли обыски, пишет BBC.

Поводом для расследования стала жалоба дочерей футболиста далма, Джанинны и Яны - они усомнились в действиях и квалификации медика.

Лугу обвинения отрицает. Говорит, что очень любил футболиста и делал все возможное, чтобы продлить ему жизнь.

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Диего Марадона умер в возрасте 60 лет от сердечного приступа.