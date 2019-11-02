Левандовский забил в десятой игре подряд, но "Баварию" разбили

Гол Левандовского не помог его команде

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски отметился голом в матче чемпионата Германии против "Айнтрахта" – 1:5

31-летний поляк забил в 10-й игре подряд и повторил рекорд Бундеслиги. Об этом сообщает "Трибуна".

Подобное ранее удавалось форварду "Кельна" Клаусу Аллофсу в 1984 году, а также нападающему дортмундской "Боруссии" Пьеру-Эмерику Обамеянгу в 2015-м.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Левандовский вышел на 4 место в списке лучших бомбардиров Бундеслиги

Всего у Левандовского 23 гола в 20 матчах, 3 мяча он забил в составе сборной Польши.