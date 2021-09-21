Левандовский получил "Золотую бутсу"

Форвард "Баварии" и сборной Польши 32-летний Роберт Левандовски стал обладателем "Золотой бутсы".

Польский футболист впервые в карьере стал лучшим форвардом Европы, сообщает "24 канал".

Поляк забил 41 гол в 29 матчах Бундеслиги в прошлом сезоне.

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"Я очень рад, это большая честь. Хочу поблагодарить мою семью, партнеров по команде, тренерский штабу и всю "Баварию". Без их поддержки я бы не мог завоевывать такие награды", - прокомментировал награду поляк.

Автор: ФК "Бавария"

Автор: ФК "Бавария"

Роберт Левандовски стал только вторым игроком из Бундеслиги и "Баварии", который выиграл "Золотую бутсу". В 1970 и 1972 это дважды удалось Герду Мюллеру.

Больше всего раз лучшим нападающим Европы становился Лионель Месси - шесть побед. Криштиану Роналду получил награду четыре раза.