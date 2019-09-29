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воскресенье, 29 сентября 2019 10:15

Левандовский феерит. Роберт установил очередной рекорд

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Левандовский феерит. Роберт установил очередной рекорд
На заре карьери Левандовского приглашали в "Днепр"

В субботу, 28 сентября, состоялся матч 6-го тура чемпионата Германии "Падерборн" — "Бавария". Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу "Баварии". Одним из авторов забитых голов в составе мюнхенского клуба стал Роберт Левандовски.

Сообщает footboom.com

Это уже 10-й забитый мяч в шести стартовых матчах Бундеслиги сезона-2019/20 для Роберта, что позволило ему установить новый рекорд лиги, информирует пресс-служба клуба. До этого за всю историю турнира лишь четырем игрокам удавалось забить девять голов в шести стартовых турах — Юппу Хайнкесу, Герду Мюллеру, Петеру Мейеру и Лотару Маттеусу.

В августе текущего года Роберт Левандовски продлил контракт с "Баварией" до 30 июня 2023 года. Левандовски перешел в "Баварию" летом 2014 года на правах свободного агента.

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Ранее поляк защищал цвета дортмундской "Боруссии".

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