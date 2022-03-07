Левандовски расторг контракт со спонсором, который помогает России

Роберт Левандовски выступает за "Баварию" с 2014 года. Фото: REUTERS

Лидер "Баварии" и сборной Польши Роберт Левановски принял решение досрочно прекратить сотрудничество с китайским гигантом Huawei.

За разрыв сделки поляку пришлось выплатить компенсацию в размере €5 млн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "НАТО и европейские страны - неудачники" - не выдержали нервы даже у тренера "Ман Сити"

На такой радикальный шаг Левандовский пошел, когда узнал, что концерн помогает России защищать киберпространство во время войны с Украиной.

"Мы приняли решение прекратить маркетинговое сотрудничество между Робертом Левандовским и брендом Huawei. Таким образом, реализация всех рекламных обязательств с нашей стороны была приостановлена", - цитирует Томаша Зависляка, одного из представителей польского футболиста, WP Sportowe Fakty.

Первый контракт с Huawei Роберт подписал еще в 2015 году, а через пять лет стал послом китайской компании в Европе. Перед расторжением Левандовски публично поддерживал Украину.