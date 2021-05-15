Левандовски повторил вечный рекорд Мюллера

Роберт Левандовски является вторым бомбардиром за всю историю "Баварии". Фото: Reuters

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски забил гол в матче 33-го тура немецкой Бундеслиги с "Фрайбургом". Польский форвард повторил "вечный" рекорд бывшего нападающего "Баварии" Герда Мюллера.

Сейчас на счету польского форварда 40 голов в 28 матчах. Таким же количеством голов в чемпионате Германии за один чемпионат отличался только Герд Мюллер.

В сезоне-1972/1973 немец забил 36 голов, в 69/70 – 38, а рекорд он установил в чемпионате 1971/1972, когда отметился 40 мячами. На то, чтобы побить рекорд Мюллера, у Левандовски есть ещё один тур.

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Нынешний сезон Левандовски может стать последним в "Баварии". 32-летним польским форвардом интересуются английские клубы. В прошлом году Роберт был самым вероятным претендентом на "Золотой мяч", но награду решили не вручать.