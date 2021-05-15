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суббота, 15 мая 2021 21:45

"Лестер" выиграл Кубок Англии

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&quot;Лестер&quot; выиграл Кубок Англии
"Лестер" впервые выиграл Кубок Англии. Фото: Reuters

В финальном матче Кубка Англии "Лестер Сити" обыграл "Челси". Встреча проходила на стадионе "Уэмбли" в Лондоне и завершилась со счётом 1:0. "Лисы" впервые в истории завоевали трофей. Ранее клуб четыре раза доходил до финала.

Единственный гол на 63-й минуте забил Юри Тилеманс. Люк Томас совершил перехват в центре поля, далее сделал передачу в центр на Тилеманса, который нанёс подготовленный удар из-за штрафной — мяч залетел в верхний угол ворот.

На 90-й минуте защитник "Челси" Бенджамин Чилуэлл забил гол, но VAR отменил это взятие ворот из-за офсайда.

В связи с ослаблением коронавирусных ограничений на этот матч были допущены 21 тысяча болельщиков. Стадион "Уэмбли" вмещает 90 тысяч человек.

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"Лестер" и "Челси" продолжают борьбу за путевку в Лигу чемпионов. "Лестер" занимает третье место и имеет 66 очков. У "Челси" – 64. Конкуренцию им составляет "Ливерпуль", у которого 60 очков и матч в запасе. В чемпионате Англии осталось сыграть 2 тура.

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Дата
15
мая

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