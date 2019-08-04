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воскресенье, 04 августа 2019 11:02

Леоненко возмутила любовь российского комментатора к "Динамо"

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Леоненко возмутила любовь российского комментатора к &quot;Динамо&quot;
В составе "Динамо" Леоненко трижды признавали лучшим игроком Украины

Экс-форвард "Динамо" Виктор Леоненко ответил на критику трансляции матча за "Суперкубок Украины на телеканале "Футбол 1" от российского комментатора Алексея Андронова.

"Трудно комментировать, когда несут всякую хрень. Во-первых, все поздравили "Динамо". Во-вторых, перед матчем даже Денисов сказал: "Пусть выиграет сильнейший". Что касается самого Андронова, он же болеет за "Динамо" и это сразу видно" – пишет "Трибуна".

Ранее Андронов раскритиковал руководство телеканалов "Футбол-1" и "Футбол-2" за предвзятый комментарий матча за Суперкубок между "Динамо" и "Шахтером". Он удивился, что комментаторы не поздравили "Динамо" с победой.

"Болеешь за "Динамо" — так дома болей за "Динамо", – возмутился в ответ Леоненко. – Я его знаю, просто люди меняются. Если он так хвалил Суркисов, то как он претендует на независимого комментатора "Динамо", если сам всегда болеет за "Динамо"?

"Я даже не обижаюсь — он так считает, ну и пусть. Просто когда ты болеешь за "Динамо", у тебя все остальные — плохие. Тут все просто. Тем более, он не скрывает своих симпатий к "Динамо". Вопрос в том, журналист ты или не журналист. Дома можно болеть за кого хочешь, а когда камера включается — тут надо быть объективным", — сказал Леоненко.

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В матче за Суперкубок "Динамо" победило "Шахтер" – 2:1

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Дата
04
августа

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