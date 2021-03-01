Леннокс Льюис готов вернуться в бокс

Виталий Кличко и Леннокс Льюис.Фото: Reuters

Легенда мирового бокса и бывший чемпион мира в супертяжелом весе 55-летний Леннокс Льюис может вернуться в ринг.

Британский боксер рассматривает возможность проведения боя с Майком Тайсоном, если в этом будут заинтересованы зрители.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали потенциального победителя боя Владимир Кличко - Леннокс Льюис

"Если публика захочет этого боя, то тогда, возможно, обсудим его. На самом деле сейчас нет ничего, что бы заставило меня выйти в ринг. Люди хотели бы увидеть этот бой, но я не знаю ", - сказал Льюис в комментарии TMZ Sports.

Боксеры встречались между собой в 2002 году. Тогда Льюис нокаутировал Тайсона в 8-м раунде.

Леннокс Льюис - канадский и британский боксер-профессионал в супертяжелом весе. Олимпийский чемпион-1988. Бывший чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBC 1993-1994, 1997-2001 и 2001-2003 годов, IBF 1999-2001 и 2001-2002 годов и WBA 1999-го. В 2003 году победил Виталия Кличко техническим нокаутом после 6-го раунда. После поединка Льюис объявил о завершении профессиональных выступлений.