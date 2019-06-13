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Леннарт Юханссон создал Лигу чемпионов

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Леннарт Юханссон создал Лигу чемпионов
Леннарт Юханссон имел уникальную футбольную память

4 июня скончался 89-летний Леннарт Юханссон – бывший президент УЕФА.

Леннарт начинал 15-летним клерком в компании по производству линолеума и за двадцать лет поднялся до места в совете директоров. В том же районе был офис стокгольмского АИК: в клубе заметили талантливого администратора и пригласили его в команду по хоккею с мячом. Через несколько лет Юханссон стал боссом футбольного клуба, потом – президентом Шведской футбольной ассоциации и главным человеком в УЕФА.

Швед управлял европейским футболом 17 лет – с 1990-го по 2007-й. За это время он изменил все главные турниры Европы, научил УЕФА зарабатывать и превратил уютный старый футбол в гиганта с годовым оборотом около 30 миллиардов евро.

До 1991-го Кубок европейских чемпионов был предельно простым турниром. Тогда в нем играли только победители своих лиг – их было чуть больше тридцати, так что формат напрашивался сам. КЕЧ состоял только из плей-офф, после первого и второго раунда шел четвертьфинал – всего пять стадий на вылет. Все топ-клубы не помещались в турнир, а аутсайдеры пролетали турнир насквозь на самоотдаче и фарте. Сюрпризы случались почти в каждом розыгрыше, но не приносили больших денег.

Возглавив УЕФА, Юханссон первым делом взялся за главный еврокубок. Престиж Кубка чемпионов был немногим выше сегодняшней Лиги Европы: его точно так же задвигали клубы из некоторых топ-лиг, для которых в приоритете был более статусный национальный чемпионат (например, "Юве"). Швед понял, что изменить это можно только деньгами. На его счастье, в 80-е на телевизионный рынок вышли мощные кабельные компании – они увеличили конкуренцию и уничтожили монополию государственных ТВ в мире спорта.

В сезоне-1991/92 в КЕЧ впервые появилась групповая стадия. Правда, в турнире участвовало всего 32 команды, а группы начинались после первых двух раундов, их победители сразу выходили в финал.

Если вы спросите игроков, о чем они мечтают – все назовут финал Лиги чемпионов

В следующем году все было очень похоже, но уже под новой вывеской: после ребрендинга турнир стал Лигой чемпионов. Развал советского блока привел в УЕФА новые страны, а потом Юханссон сделал вторую гениальную находку: увеличил число участников из топ-чемпионатов. Лига чемпионов стала самым конкурентным и статусным клубным турниром планеты. Ее хотели смотреть все.

"Теперь это главный клубный турнир в мире, – подытожил Юханссон в интервью Associated Press в 2010-м. – Примерно 200 стран покупают трансляции. Если вы спросите игроков, о чем они мечтают – все назовут финал Лиги чемпионов".

После этого Юханссон взялся за Евро. Распад СССР и постепенный развал Югославии значительно увеличили пестроту отборочного турнира и потребовали большей квоты в финальном раунде – в то время он длился две недели и состоял из восьми команд, которые выходили из групп в полуфиналы. Новый формат презентовали на Евро-96 в Англии: 16 сборных, четвертьфинальная стадия и больше трех недель кайфового футбола.

Решение было экспериментальным и закрепилось только после тотального успеха. Английский турнир почти наполовину состоял из восточных команд (пять из них вышли в финал впервые), казался очень экзотичным и побил рекорды по прибыли (доходы по сравнению с Евро-92 выросли на 365%) – довольный Юханссон потом заявил, что Евро получился интереснее ЧМ-94.

При Юханссоне чемпионаты Европы стали одними из самых кассовых спортивных турниров. Его первый Евро – 1992 год, проведен по старому формату – принес всего 40 миллионов евро. Доходы от Евро-2008 (турнир на следующий год после ухода Леннарта) превысили 1,35 миллиарда.

Одновременно Юханссон боролся с Зеппом Блаттером. В 1998-м швед проиграл на президентских выборах в ФИФА и обвинил соперника в подкупе избирателей, а через несколько лет добавил к старым нападкам обвинения в финансовой бездарности. Тогда все более-менее спокойно отнеслись к ссоре двух хищников и критику проигравшего списали на досаду, но коррупционный скандал 2015-го подтвердил правоту шведа.

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Вражда с Блаттером стоила Юханссону поста в УЕФА. На выборах-2007 Блаттер обещал Леннарту поддержку, но обманул и поддержал Платини (Мишель работал с Зеппом в ФИФА) – француз выиграл и стал президентом вместо Юханссона.

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Дата
16
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