Лень сменил команду в НБА

Алексей Лень выступает в США с 2013 года. Фото: nba.com

Украинский центровой 27-летний Алексей Лень станел игроком клуба НБА "Торонто Рэпторс".

Лень подпишет контракт с новым клубом на один сезон. Украинец перейдет в франшизу на правах свободного агента, сообщает в Twitter журанлист Шемси Чарания.

В прошлом сезоне украинский баскетболист выступал в НБА за "Атланту Хокс" и "Сакраменто Кингз". В составе "Хокс" Алексей провел 40 поединков. Показатели украинца - 8,7 очка в среднем за матч, а также 5,8 подбора и 1,1 передачи. За "Кингз" Лень провел 15 матчей. В среднем за встречу украинец набирал 5,9 очка и 6,1 подбора.

В прошлом сезоне подопечные Ника Нерс завершили чемпионат на 2-м месте Востока и вылетели в полуфинале конференции от "Бостон Селтикс" в 7 матчах.

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Новый сезон в НБА стартует 22 декабря. 1 декабря команды начнут готовиться к чемпионату в тренировочных лагерях.