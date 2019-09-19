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четверг, 19 сентября 2019 15:56

Легионера "Динамо" прооперировали

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Полузащитник "Динамо" Микаэль Дуелунд потерпел хирургического вмешательства из-за рецидива повреждения.

"Взгляд говорит, что это все - операция уже сделана. Больше никакого металла в ноге. Не могу дождаться, когда вернусь на поле в футболке" Динамо "", - поделился Дуелунд в своем Instagram.

Скорее всего речь идет о металлической пластине, которая была установлена датчанину после повреждения голеностопа.

Автор: instagram
 

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Микаэль Дуелунд присоединился к "Динамо" в августе 2018 и провел за это время 15 матчей, отметившись голом и 2 ассистами.

https://football24.ua
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