Легионера "Динамо" прооперировали

Полузащитник "Динамо" Микаэль Дуелунд потерпел хирургического вмешательства из-за рецидива повреждения.

"Взгляд говорит, что это все - операция уже сделана. Больше никакого металла в ноге. Не могу дождаться, когда вернусь на поле в футболке" Динамо "", - поделился Дуелунд в своем Instagram.

Скорее всего речь идет о металлической пластине, которая была установлена датчанину после повреждения голеностопа.

Автор: instagram

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Микаэль Дуелунд присоединился к "Динамо" в августе 2018 и провел за это время 15 матчей, отметившись голом и 2 ассистами.