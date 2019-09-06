Легионер "Шахтера" отказался от выступлений за сборную Украины

Исмаили не хочет играть за сборную Украины

Защитник "Шахтера" Исмаили рассказал о предложении от Андрея Шевченко присоединиться к сборной Украины.

"Знаю Андрея Шевченко. Мне сделали предложение, чтобы играть за сборную Украины. Очень обрадовался этому вызову, ведь я мог защищать цвета страны, которая меня так хорошо приняла.

Но в таких ситуациях нужно много всего обдумать. Я общался со своей семьей. Также я верю, что в Украине есть молодые игроки, которые могут выполнять эту работу. В них есть все качества, чтобы выступать за сборную Украины. Поэтому я принял лучшее решение для меня - отвергнуть предложение. Но даже если бы я его принял, то был бы не менее счастлив ", - рассказал Исмаили в комментарии "Tribuna".

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Сборная Украины проведет свой следующий матч отбора к Евро 7 сентября против Литвы в гостях. Начало в 19. 00.