Легионер "Динамо" вспомнил, как Каладзе упал в снег

Флорин Чернат в матче против "Реала". Фото: sport.ua

Бывший игрок "Динамо" Флорин Чернат поделился воспоминаниями о тренировках в киевском клубе.

"Одним из тестов было 5 по 300 метров. Нужно было отрезок пробежать за 40-45 секунд. Когда я бежал тест Купера, думал, что он длился час (он длится 12 минут – прим.). Я спросил у капитана, мол, что делаем дальше. Он говорит: "5 по 300". Я сказал, что это легко, приступаю немедленно. Сообщает as.ro/fotbal

Я бежал вместе с Каладзе. Он тоже любит бегать, как и я. На первом отрезке я был первым. На втором Каха просто упал головой в снег, он уже не мог повернуть, поэтому побежал прямо.

На третьем отрезке и я упал на том же месте, где Каха. Подошел доктор, я уже лежал на спине и ничего не видел. Я сломался. Сказал, что больше не могу", – сказал Чернат.

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Флорин Чернат играть за "Динамо" при Валерии Лобановском. Всего провел в клубе 8 лет – с 2001 по 2009 годы. Забил 28 мячей.