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суббота, 27 марта 2021 15:18

Легенду киевского "Динамо" госпитализировали. Ему тяжело ходить

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Легенду киевского &quot;Динамо&quot; госпитализировали. Ему тяжело ходить
Каху Каладзе избрали градоначальником Тбилиси. Фото: Reuters

Бывший игрок "Динамо" и "Милана" Каха Каладзе попал в больницу из-за проблем со здоровьем.

"Друзья, ко мне приходит много сообщений, от знакомых и совершенно незнакомых людей о том, где я и почему не такой активный. Считаю обязанным дать вам информацию: у меня вертебро-базилярный синдром и вестибулопатия, поэтому я нахожусь на медицинских исследованиях в одной из клиник Тбилиси. Работаю дистанционно и продолжаю лечение. Я хотел, чтобы вы получили эту информацию от меня. До встречи"! - написал 43-летний Каладзе в Facebook.

С ноября 2017 года Каладзе работает мэром столицы Грузии Тбилиси.

Вертебро-базилярный синдром – нарушение функционирования головного мозга вследствие ослабления кровотока в базилярной или позвоночных артериях. Вестибулопатия (вестибулярный синдром) – это комплекс, который может сопровождать самые разные болезни, и проявляться внезапным появлением или постоянно преследующим человека головокружением и шаткостью при ходьбе.

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Каха Каладзе играл за киевское "Динамо" и "Милан" вместе с Андреем Шевченко. Каладзе дважды выигрывал Лигу чемпионов с "Миланом".

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