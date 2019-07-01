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понедельник, 01 июля 2019 18:05

Легендарный вратарь вернулся к тренировкам после инфаркта

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Легендарный вратарь вернулся к тренировкам после инфаркта
Икер Касильяс хочет вернуться в футбол после сердечного приступа

Опытный вратарь Икер Касильяс вернулся к тренировкам с "Порту" через 2 месяца после пережитого сердечного приступа.

"Возвращаемся к работе. Первый день", - написал Касильяс в своем Twitter.

Ветеран в понедельник прибыл на тренировочную базу "драконов". Это первое появление 38-летнего кипера от начала мая. Икер Касильяс был госпитализирован 1 мая прямо с тренировки "Порту" из -за сердечного приступа. Позже периодически появлялась информация о том, что голкипер больше не вернется на поле, но сам Касильяс этого не подтвердил.

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В сезоне 2018/19 Икер Касильяс провел за португальский гранд 42 матча во всех турнирах. Ранее на протяжении 16-ти сезонов он защищал ворота мадридского "Реала".

https://football24.ua
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