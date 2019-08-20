Легендарный вратарь может вернуться на поле после сердечного приступа

Икер Касильяс в 38 лет не собирается заканчивать с футболом

Икер Касильяс может вернуться на футбольное поле.

Голкипер "Порту" в декабре пройдет ряд медицинских и физических тестов, чтобы понять, сможет вернуться на поле после инфаркта, сообщает "A Bola".

Ранее СМИ сообщали, что Касильяс не будет играть за "Порту" в сезоне 2019/20, ведь 38-летний футболист получил руководящую должность в клубе.

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Икер Касильяс пережил инфаркт в конце апреля этого года. В начале июля Касильяс вернулся к тренировкам, однако о выходе на футбольное поле пока речь не идет.