Легендарный вратарь может вернуться на поле после сердечного приступа

Икер Касильяс может вернуться на футбольное поле.
Голкипер "Порту" в декабре пройдет ряд медицинских и физических тестов, чтобы понять, сможет вернуться на поле после инфаркта, сообщает "A Bola".
Ранее СМИ сообщали, что Касильяс не будет играть за "Порту" в сезоне 2019/20, ведь 38-летний футболист получил руководящую должность в клубе.
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Икер Касильяс пережил инфаркт в конце апреля этого года. В начале июля Касильяс вернулся к тренировкам, однако о выходе на футбольное поле пока речь не идет.
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