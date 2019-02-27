Легендарный украинский тренер стал доверенным лицом кандидата в президенты

Мирон Маркевич стал доверенным лицом на выборах Петра Порошенко.

Глава комитета национальных сборных Федерации футбола Украины Мирон Маркевич присоединится к президентской избирательной кампании.

Известный тренер попал в перечень доверенных лиц президента Петра Порошенко. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Уже с 26 февраля Маркевич и другие VIP-персоны официально получили новый статус. Кроме 68-летнего бывшего тренера сборной Украины доверенными лицами действующего президента стали общественные деятели, ученые и звезды шоу-бизнеса.

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Мирон Маркевич тренировал ряд украинских клубов, а наибольших успехов достиг с "Карпатами", "Металлистом" и "Днепром", а в 2010 году тренер работал с национальной сборной Украины.