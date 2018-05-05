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суббота, 05 мая 2018 23:57

Легендарный тренер Фергюсон перенес тяжелую операцию и находится в больнице

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Легендарный тренер Фергюсон перенес тяжелую операцию и находится в больнице
Алекс Фергюсон попал в больницу. Фото: Sports.ru

Легендарный тренер Алекс Фергюсон был доставлен в больницу в тяжелом состоянии с кровоизлиянием в мозг и перенес операцию.

Его сын, Даррен Фергюсон, возглавляющий "Донкастер Роверс" пропустил последний матч команды и отправился к отцу, пишет Eurosport.

В официальном заявлении "Манчестер Юнайтед" сообщили, что операция прошла успешно, но Фергюсону потребуется время для интенсивной терапии и восстановления.

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11 мая 1983 года шотландский "Абердин" выиграл Кубок кубков, одолев в финале мадридский "Реал" - 2:1. Это был первый серьезный успех тренера Алекса Фергюсона.

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