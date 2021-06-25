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пятница, 25 июня 2021 09:01

Легендарный клуб НХЛ вышел в финал Кубка Стэнли

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Легендарный клуб НХЛ вышел в финал Кубка Стэнли
"Монреалю" понадобилось 6 матчей для победы. Фото: Reuters

Легендарный "Монреаль Канадиенс" вышел в финал Кубка Стэнли. Последний раз клуб играл в финале 28 лет назад.

В Монреале (Канада) на стадионе "Белл-центр" состоялся шестой матч полуфинальной серии Кубка Стэнли между "Монреаль Канадиенс" и "Вегас Голден Найтс", который завершился победой хозяев в овертайме со счётом 3:2 и позволил им выиграть серию – 4:2.

В овертайме точный бросок Арттури Лехконена принёс "Монреалю" победу в этом матче. Сразу же после заброшенной шайбы игроки "Канадиенс" эмоционально отреагировали на важнейшую победу.

За матчем наблюдали тысячи фанатов, а после игры в городе началось безумство.

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Это первый за 28 лет выход "Монреаля" в финал Кубка Стэнли и первы за 10 лет выход канадского клуба в финал престижного турнира. Последний раз канадский клуб побеждал в розыгрыше Кубка Стэнли в 1993 году. Это был именно "Монреаль". Клуб из Квебека рекордное число раз – 24 побеждал в Кубке Стэнли.

Соперник "Монреаля" определяется в паре "Тампа-Бэй Лайтнинг" — "Нью-Йорк Айлендерс", где командам потребовался седьмой матч серии, который и выявит второго финалиста Кубка Стэнли. Счет в серии – 3:3

Автор: Юрий Стригун
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