Легендарный игрок и тренер "Динамо" раскритиковал Цыганкова

Сабо считает, что Цыганков должен был сыграть лучше в матче против "Брюгге"

Экс-наставник "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо неожиданно разнес лидера киевлян после матча квалификации Лиги чемпионов против "Брюгге".

"За Цыганкова мне было стыдно. Если бы я не знал, что это Цыганков, то сказал бы:" Слушайте, кого вы поставили? ". Что с ним происходит? Возможно, признался? Не может быть, что он не готов.

"Виктор выходил уже несколько раз на замены после травмы и уже должен набрать форму давно.

Цыганков показал, что он игрок класса Б. Не может капитан так играть - недостаток за недостатком. Он должен показывать класс ", - сказал Сабо.

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В первой игре 3 раунда квалификации Лиги чемпионов "Динамо" уступило в гостях "Брюгге" 1: 0. Цыганков вышел на замену во втором тайме.