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пятница, 16 августа 2019 20:19

Легендарный динамовец войдет в тренерский штаб Михайличенко

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Легендарный динамовец войдет в тренерский штаб Михайличенко
Олег Гусев будет помогать Алексею Михайличенко в "Динамо"

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал о возможном назначении Олега Гусева в тренерский штаб Алексея Михайличенко.

"Мне известно о желании Алексея Михайличенко привлечь Олега Гусева в тренерский штаб.

Михайличенко желает видеть в штабе молодого тренера, который еще сможет участвовать в тренировочном процессе и на собственном примере показывать то или иное упражнение ", - поделился Суркис на презентации тренерского штаба официальном YouTube-канала" Динамо ".

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Игорь Суркис представил новый тренерский штаб "Динамо" Алексея Михайличенко в него вошли Вадим Евтушенко, Сергей Федоров и Михаил Михайлов.

https://football24.ua
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Дата
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