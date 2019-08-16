Легендарный динамовец войдет в тренерский штаб Михайличенко

Олег Гусев будет помогать Алексею Михайличенко в "Динамо"

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал о возможном назначении Олега Гусева в тренерский штаб Алексея Михайличенко.

"Мне известно о желании Алексея Михайличенко привлечь Олега Гусева в тренерский штаб.

Михайличенко желает видеть в штабе молодого тренера, который еще сможет участвовать в тренировочном процессе и на собственном примере показывать то или иное упражнение ", - поделился Суркис на презентации тренерского штаба официальном YouTube-канала" Динамо ".

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Игорь Суркис представил новый тренерский штаб "Динамо" Алексея Михайличенко в него вошли Вадим Евтушенко, Сергей Федоров и Михаил Михайлов.