Легендарный динамовец Александр Шовковский одолел на байке 6 тыс. км Европой

Шовковский совершил путешествие по странам Северной Европы на мотоцикле

Экс-игрок киевского "Динамо" Александр Шовковский совершил путешествие по странам Северной Европы на мотоцикле. Легендарный футболист преодолел более 6000 километров и посетил 9 стран.

Фото и видео из своего путешествия, а также эмоциями, Шовковский поделился на своей странице в соцсети

"Вот и закончилось наше путешествие. Все вернулись немного уставшие! В полном составе и с переполненными эмоциями. Стартовали мы утром 15-го июля и за это время мы прошли 9 стран и множество городов. Украина, Польша, Германия, Дания, Швеция, Норвегия опять Швеция, откуда на пароме отправились в Эстонию, пришвартовались на 10-минутную стоянку в порту Финляндии, дальше была Латвия, Литва, снова Польша и вернулись в Украину ", - написал Шовковский.

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И продолжения этой же красоты!!!))) Публикация от SaSHo (@aleksandrshovkovskyi) 21 Июл 2018 в 12:11 PDT

Легендарный вратарь киевского "Динамо" Алесандр Шовковский присоединился к акции в поддержку политвьзня Олега Сенцова.



