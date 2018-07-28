Легендарный динамовец Александр Шовковский одолел на байке 6 тыс. км Европой

Экс-игрок киевского "Динамо" Александр Шовковский совершил путешествие по странам Северной Европы на мотоцикле. Легендарный футболист преодолел более 6000 километров и посетил 9 стран.
Фото и видео из своего путешествия, а также эмоциями, Шовковский поделился на своей странице в соцсети
"Вот и закончилось наше путешествие. Все вернулись немного уставшие! В полном составе и с переполненными эмоциями. Стартовали мы утром 15-го июля и за это время мы прошли 9 стран и множество городов. Украина, Польша, Германия, Дания, Швеция, Норвегия опять Швеция, откуда на пароме отправились в Эстонию, пришвартовались на 10-минутную стоянку в порту Финляндии, дальше была Латвия, Литва, снова Польша и вернулись в Украину ", - написал Шовковский.
Вот и закончилось наше путешествие. Сегодня, 27 июля Все вернулись немного уставшие, но! и это самое главное! в полном составе и с переполненными эмоциями. Стартовали мы утром 15-го июля и За это время мы прошли 9 стран и множество городов. Украина, Польша, Германия, Дания, Швеция, Норвегия, опять Швеция, откуда на пароме отправились в Эстонию, пришвартовались на 10-ти минутную стоянку в порту Финляндии, далее была Латвия, Литва, опять Польша и вернулись в Украину. С момента старта и до момента конечной остановки на мотоцикле пройдено 6414,7 км. К общему километражу надо добавить 12 переправ на пароме. Увидели новые красоты, ощутили новые запахи, попробовали на вкус новые блюда, воодушевились непревзойденными пейзажами, наполнились яркими эмоциями и закрепили дружбу!!! Спасибо всем за прекрасную компанию, Друзья Мои! И до новых путешествий! И таки я уже скучаю за всеми!!! #александршовковский #маринакутепова #aleksandrshovkovskyi #sashojewelry #crazyhoholsmfc
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