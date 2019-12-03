Легендарного капитана сборной Бразилии погубил алкоголь

Сократес (второй слева) отличался отменной игрой головой и мощным ударом

4 декабря 2011 в бразильском городе Сан-Паулу скончался Сократес Бразилейро Сампайро де Оливейра - человек, который злоупотреблял алкоголем и имел серьезные проблемы с желудком. Однако весь мир знал покойного как просто Сократеса - легендарного капитана сборной Бразилии 1982-86 годов. Та сборная ничего не выиграла, но очаровала всех своей игрой. Одним из создателей бразильского чуда был ее капитан - доктор Сократес.

Слава к будущей футбольной звезде пришла в 1979 году, когда он, 25-летний решился перейти с "Ботафого" в "Коринтианс". Рассудительного бородатого атакующего полузащитника отмечали за уверенную игру и способность повести партнеров вперед. Сократес был серьезным человеком - до 25 лет он успел получить диплом врача. Карьерному росту способствовал и приход в сборную Бразилии в 1980 году Теле Сантаны - тренера, философией которого была красивая игра.

- Главное - игра, а результат приложится, - говорил наставник.

Бразильцы очаровали всех еще на групповом турнире Кубка мира-1982. В первом матче им не повезло. Голкипер Валдир Перес пропустил легкий мяч от полузащитника сборной СССР Андрея Баля на 34 минуте - 0:1.

Бразилия пошла вперед стеной. Моменты у ворот Дасаева возникали один за другим.

Во втором тайме сборная СССР вообще села на свои ворота. Один только Сержиньо потерял кучу моментов. Справедливости ради стоит отметить уверенную игру голкипера Советов Рината Дасаева. С каждой минутой давление только усиливалось.

И здесь тренер СССР Константин Бесков совершает роковую замену. Вместо Юрия Гаврилова на поле выходит экс-игрок львовских "Карпат" (на Кубке мира он представлял московское "Торпедо") Юрий Суслопаров. Сократес по центру рвется к воротам. Суслопаров лишь имитирует борьбу. Сократес бьет изо всех сил и мяч пулей влетает под перекладину - 1:1. Шла 75 минута игры.

А на 87 минуте Бразилия таки вырвала победу - 2:1. Отличился Эдер.

Дальше было легче. В группе Бразилия разгромила Новую Зеландию - 4:0 и Шотландию - 4:1.

Едва голкипер дернулся к правому дальнему углу, как Сократес предательски ударил в ближний левый

Но настоящая трагедия произошла в четвертьфинальной группе из трех команд. По странному стечению обстоятельств туда попали Бразилия, Аргентина и Италия.

Второй этап первыми начали итальянцы и аргентинцы. Во втором тайме Тарделли и Кабрини забили по голу. Аргентина успела ответить мячом Пасареллы за 6 мин. до конца.

Впоследствии Бразилия выиграла у Аргентины - 3:1. Игра бразильцам далась легко. Они вели 3:0, позволив Рамону Диасу забить мяч престижа на 89-й минуте.

Перед решающей игрой Бразилию устраивала ничья. Однако планы поломал забытый всеми Паоло Росси. Он открыл счет на 5-й мин., Выскочив из-за спин защитников на пас с левого фланга. Неотразимый удар головой - и 1:0. Бразильцы завелись. Дважды один на один с 42-летним голкипером Дино Дзоффом выходил бразильский капитан Сократес. Сначала он не попал в ворота, а на 12-й минуте. перехитрил "папу Дино". Едва голкипер дернулся к правому дальнему углу, как Сократес предательски ударил в ближний левый - 1:1. Казалось, Бразилия победит, но Паоло Росси был против: он отметился хет-триком, а партнеры Сократеса смогли ответить лишь одним мячом - 3:2 в пользу Италии.

Он решил выполнить свой коронный трюк: не разбегаясь, стоя на одной ноге, как фламинго, и раскачивая корпусом, заставить "дернуть" вратаря и тут же пробить в противоположный угол

Через четыре года "кудесники мяча" выглядели уже не столь грозно, но тоже претендовали на победу. Камнем преткновения для них оказался поединок 1/4 финала со сборной Франции. 120 минут игры завершились вничью - 1:1. К тому же за четверть часа до окончания основного времени при двух единицах на табло бразилец Зико не реализовал пенальти.

Сократес открывал серию послематчевых 11-метровых и промахнулся. Он решил выполнить свой коронный трюк: не разбегаясь, стоя на одной ноге, как фламинго, и раскачивая корпусом, заставить "дернуть" вратаря и тут же пробить в противоположный угол. Однако кипер французов Жоэль Батс его перехитрил и парировал мяч. Потом не попал в ворота другой великий футболист - Мишель Платини. Однако сразу промахнулся центральный защитник бразильской команды Жулио Сезар, а известный впоследствии тренер Жан Фернандес установил итоговый счет - 4:3 в пользу Франции.

В том же году 32-летний Сократес завершил карьеру в сборной. Впоследствии в 50 лет он решился стать играющим тренером английского клуба "Гарфор Таун", но это уже была авантюра.

В возрасте 50 лет Сократес, как и многие из бразильских звезд прошлого, начал злоупотреблять алкоголем. Проблемы наложились на больной желудок. 4 декабря он умер от септического шока кишечного происхождения. Легендарному игроку было 57 лет.

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Через несколько минут после его смерти "Коринтианс" оформил пятый титул чемпиона Бразилии.