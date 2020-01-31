Легенда "Ромы" замаскировался, чтобы поддержать на фанатском секторе свою команду

Даниэле Де Росси решил поддержать "Рому" не в вип-ложе, а на фанатском секторе. Фото: рейтер

Легенда "Ромы" Даниэле Де Росси загримировался до неузнаваемости, чтобы вместе с активными фанатами "Ромы" поддержать команду во время дерби против "Лацио"

Бывший хавбек "волков" уже завершил карьеру игрока несколько месяцев назад. Решил поддержать свою родную команду в фан-сектор. Де Росси замаскировался, чтобы не привлечь к себе никакого внимания.

Ни одна душа не узнала в старом дедушки - легенду клуба и победителя Кубка мира 2006 года.

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Даниэле Де Росси - легенда итальянского футбола. Провел 16 сезонов за "Рому", был капитаном команды. В общем провел 459 матчей, в которых забил 43 мяча. Сыграл 117 матчей за сборную Италии.