Легенда "Ливерпуля" сделал "Рейнджерс" чемпионом впервые за 10 лет

 
Ексклюзивы
1/5
Масленица. Как украинцы отмечали Бабскую неделю.
Масленица. Как украинцы отмечали Бабскую неделю.
Просмотров: 432
Как бросить работу и начать путешествовать. Опыт украинки из Нидерландов
Как бросить работу и начать путешествовать. Опыт украинки из Нидерландов
Просмотров: 180
"Наркотики пришли после смерти родителей. Потерял все людское" - в мастерской работают бывшие зависимые
"Наркотики пришли после смерти родителей. Потерял все людское" - в мастерской работают бывшие зависимые
Просмотров: 1161
Депутаты Коломойского перейдут под крыло Ахметова
Депутаты Коломойского перейдут под крыло Ахметова
Просмотров: 1368
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Просмотров: 621
Музей показал уникальную 200-летнюю посуду. Раньше ее никто не видел
Музей показал уникальную 200-летнюю посуду. Раньше ее никто не видел
Просмотров: 1395
Почему полиция не штрафует за разговоры по телефону за рулем - эксперт
Почему полиция не штрафует за разговоры по телефону за рулем - эксперт
Просмотров: 2070
Украина станет примером для мира, как не надо бороться с эпидемиями
Украина станет примером для мира, как не надо бороться с эпидемиями
Просмотров: 486
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
3 Просмотров: 3699
В Нидерландах очень богатым стать нельзя
В Нидерландах очень богатым стать нельзя
1 Просмотров: 963
Фото
Все фото
15
20
3
7
8
Украинский волейболистка очаровала безупречной фигурой
Украинский волейболистка очаровала безупречной фигурой
&quot;Попа будто персик&quot; - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
"Попа будто персик" - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
Играли при -55°С: состоялся длиннейший в истории хоккейный матч
Играли при -55°С: состоялся длиннейший в истории хоккейный матч
Украинская каратистка покорила интернет сексуальными фото
Украинская каратистка покорила интернет сексуальными фото
Мальчик-сумоист в 10 лет весит 85 кг
Мальчик-сумоист в 10 лет весит 85 кг
Видео
Все видео
"Реал" спас ничью в матче с "Атлетико"
"Реал" спас ничью в матче с "Атлетико"
Зинченко и "Сити" проиграли в дерби Манчестера
Зинченко и "Сити" проиграли в дерби Манчестера
"Динамо" во второй раз разбило "Минай" в Киеве
"Динамо" во второй раз разбило "Минай" в Киеве
Роналду не повлиял на победу " Ювентуса"
Роналду не повлиял на победу " Ювентуса"
"Юнайтед" и Сити сыграли одно из самых эффектных дерби Манчестера
"Юнайтед" и Сити сыграли одно из самых эффектных дерби Манчестера
Интервью
1/5
Масленица. Как украинцы отмечали Бабскую неделю.
Масленица. Как украинцы отмечали Бабскую неделю.
Просмотров: 432
Закон о коллаборационистов вреден для крымчан - правозащитница
Закон о коллаборационистов вреден для крымчан - правозащитница
Просмотров: 360
Украина не готова судить военных-дезертиров и полицейских-предателей
Украина не готова судить военных-дезертиров и полицейских-предателей
Просмотров: 387
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Просмотров: 621
Ответственность за судебную реформу лежит на Зеленском - Маселко
Ответственность за судебную реформу лежит на Зеленском - Маселко
1 Просмотров: 288
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
05 марта 2021
1 Просмотров: 522
Бамбуковий гай
Щороку з настанням весни мені щось відкривається. Якісь приховані знання про себе, пульсуюча правда, що не лише ріже очі, а й змушує переоцінити все ...
понедельник, 08 марта 2021 10:20

Легенда "Ливерпуля" сделал "Рейнджерс" чемпионом впервые за 10 лет

  Комментировать
Легенда &quot;Ливерпуля&quot; сделал &quot;Рейнджерс&quot; чемпионом впервые за 10 лет
Стивен Джерард уже 3 сезона возглавляет "Рейнджерс". Фото: Gettyimages.com.

"Рейнджерс" досрочно стал чемпионом Шотландии сезона 2020/21.

Команда Стивена Джеррарда стала недосягаемой для "Селтика" после того, как "кельты" не смогли обыграть "Данди Юнайтед".

После 32-х туров "Рейнджерс" опережает своего принципиального соперника уже на 20 очков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зинченко и "Сити" проиграли в дерби Манчестера

"Рейнджерс" стал чемпионом впервые с 2011 года. В 2012 году клуб был исключен из Премьер-лиги из-за долгов и был отправлен в 4-й по силе дивизион Шотландии.

В элиту шотландского футбола "Рейнджерс" вернулся в 2016 году. После того команда из Глазго дважды занимала 2-е место в чемпионате.

Для "Рейнджерс" чемпионский титул стал 55-м в истории. "Селтик" становился чемпионом 51 раз.

Стивен Джерард возглавляет "Рейнджерс" с 2018 года. До этого 2 года работал тренером молодежной команды "Ливерпуля". Для "мерсисайдцев" Джерард легендарная фигура. Он выступал за клуб 17 сезонов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Легенда "Ливерпуля" сделал "Рейнджерс" чемпионом впервые за 10 лет». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
марта

Первая женщина получила лицензию пилота

Женщины били в пустые кастрюли: как прошел первый международный женский день

Самолет с 239 людьми бесследно исчез

Самое читаемое
Смертельный рейс из Польши в Украину: последние новости по делу
Смертельный рейс из Польши в Украину: последние новости по делу
5
 Просмотров: 14319
Показали, как выглядит оккупированный Донецк
Показали, как выглядит оккупированный Донецк
4
 Просмотров: 9783
Авария с украинцами в ​​Польше: откуда были пассажиры смертельного рейса
Авария с украинцами в ​​Польше: откуда были пассажиры смертельного рейса
5
 Просмотров: 7461
На 23-м году жизни внезапно умерла разведчица ВСУ
На 23-м году жизни внезапно умерла разведчица ВСУ 1 Просмотров: 5976
Дом, который заставит завидовать
Дом, который заставит завидовать
8
 Просмотров: 5121
Спорт
Игрок сборной Украины заболел коронавирусом
Игрок сборной Украины заболел коронавирусом Просмотров: 36
Зинченко попросил прощения у болельщиков "Манчестер Сити"
Зинченко попросил прощения у болельщиков "Манчестер Сити" Просмотров: 324
Стало известно, кто победил на выборах президента "Барселоны"
Стало известно, кто победил на выборах президента "Барселоны" Просмотров: 207
Стало известно, сыграет ли Цыганков с "Вильярреалом"
Стало известно, сыграет ли Цыганков с "Вильярреалом" Просмотров: 279
Джокович побил "вечный" рекорд Федерера
Джокович побил "вечный" рекорд Федерера
 Просмотров: 558
Больше всего комментируют
6
Офис Зеленского просил у британской разведки помочь помешать выходу фильма о "вагнеровцах" - СМИ
4
В Крыму вырубают старинный парк: местные жалуются Путину
3
В Абхазии задержали террориста ДНР
3
Минобороны Германии выяснило, сколько ядерных боеголовок имеет Россия
1
Что отличает украинцев от русских и европейцев
Голосов: 338
Голосование Какое место займёт сборная Украины по футболу в отборе на Кубок мира-2022?
  • 1) первое
  • 2) второе
  • 3) третье
  • 4) четвёртое
  • 5) пятое
Просмотреть