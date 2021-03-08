Легенда "Ливерпуля" сделал "Рейнджерс" чемпионом впервые за 10 лет

Стивен Джерард уже 3 сезона возглавляет "Рейнджерс". Фото: Gettyimages.com.

"Рейнджерс" досрочно стал чемпионом Шотландии сезона 2020/21.

Команда Стивена Джеррарда стала недосягаемой для "Селтика" после того, как "кельты" не смогли обыграть "Данди Юнайтед".

После 32-х туров "Рейнджерс" опережает своего принципиального соперника уже на 20 очков.

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"Рейнджерс" стал чемпионом впервые с 2011 года. В 2012 году клуб был исключен из Премьер-лиги из-за долгов и был отправлен в 4-й по силе дивизион Шотландии.

В элиту шотландского футбола "Рейнджерс" вернулся в 2016 году. После того команда из Глазго дважды занимала 2-е место в чемпионате.

Для "Рейнджерс" чемпионский титул стал 55-м в истории. "Селтик" становился чемпионом 51 раз. Стивен Джерард возглавляет "Рейнджерс" с 2018 года. До этого 2 года работал тренером молодежной команды "Ливерпуля". Для "мерсисайдцев" Джерард легендарная фигура. Он выступал за клуб 17 сезонов.