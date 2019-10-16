"Леганес" выплатил "Реалу" компенсацию за игнорирование Лунина

Андрей Лунин в прошлом году сыграл 7 матчей за "Леганес"

Вратарь сборной Украины и мадридского "Реала" Андрей Лунин, который на правах аренды выступает за "Вальядолид", рассказал, что Королевский клуб получил компенсацию от "Леганеса", за то, что не предоставил ему обусловленного количества игрового времени.

Об этом пишет "Футбол-24"

"В контракте с Леганесом была предусмотрена определенная компенсация, если я не сыграю оговоренное количество минут. Я не знаю точной суммы. Но знаю, что Леганес выплатил Реалу штраф, поскольку не выполнил свои обязательства".

Лунин перешел в "Реал" летом 2018 году с луганской "Зари". Сумма трансфера составила 8,5 миллиона евро. В прошлом сезоне 20-летний голкипер выступал на правах аренды за Леганес. В составе клуба он провел семь матчей и пропустил семь голов.

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В нынешнем сезоне украинец не провел ни одного матча за "Вальядолид".