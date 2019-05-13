"Леганес" не отпустил Лунина на сборы сборной Украины

Андрей Лунин пропустит подготовку к юношескому Кубку Мира. Фото: ФФУ.

Главный тренер молодежной сборной Украины U-20 Александр Петраков рассказал о ситуации в лагере команды перед ЧМ-2019.

"Все еще продолжаются игры чемпионата, и все просят сыграть еще один игру. Лунина не отпустит руководство" Леганес ", потому что сейчас не наступили даты ФИФА. Андрей 18 мая проведет последний матч и потом приедет к нам. Посмотрим. Еще продолжаются матчи всех чемпионатов, и мы переживаем, чтобы никто не получил травму.

14 мая мы сыграем контрольный матч с "Колос", а 18 мая - матч с ЮАР. Надеюсь, они сюда доедут. Они даже не знали, что им нужны визы. Первый и последний раз мы связываемся с ребятами того континента. С ними никогда дел иметь не буду, скажу откровенно ", - отметил тренер Александр Петраков в комментарии официальному сайту ФФУ.

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Украина U-20 начнет ЧМ-2019 матчем против США 24 мая. 27 мая Украина встретится с Катаром, а 30 - с Нигерией.