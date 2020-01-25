Леднев подписал новый контракт из "Динамо"

"Динамо" вернет Богдана Леднева летом этого года

Атакующий полузащитник Богдан Леднев подписал новое соглашение с "Динамо". Согласно новому контракту футболист, который с лета 2018 года выступает на правах аренды за луганскую "Зарю", будет динамовцем еще четыре с половиной года – до июня 2024-го.

В нынешнем сезоне Леднев провел в составе "Зари" во всех турнирах 21 матч (16 в рамках Премьер-лиги и 5 в квалификации Лиги Европы), в которых забил 10 мячей. За "Динамо" провел один матч, дебютировав за "бело-синих" 25 октября 2017 года в кубковом матче против "Александрии" (3:2). Об этом сообщает "Террикон".

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Согласно опросу официального сайта "Зари" по определению лучшего футболиста команды в году большинство голосов было отдано хавбеку "черно-белых" Богдану Ледневу.