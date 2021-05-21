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суббота, 22 мая 2021 06:11

Леброн Джеймс фантастическим трехочковым принес своей команде победу

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Леброн Джеймс фантастическим трехочковым принес своей команде победу
Леброн Джеймс выступает за "Лос-Анджелес" с 2018 года. Фото: REUTERS

Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс фантастическим броском принес своей команде победу.

В НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" победил "Голден Стэйт Уорриорз" -103:100.

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На последней минуте Джеймс реализовал сложную дальнюю попытку с сопротивлением лидера соперников Стефена Карри. Мяч с сереной попал в кольцо.

В результате Леброн оформил трипл-дабл из 22 очков, 11 подборов и 10 передач. А команда с седьмого посева вышла в плей-офф.

В Западной конференции "Лос-Анджелес Лейкерс" занял седьмое место. "Голден Стэйт Уорриорз" находится на позиции ниже.

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