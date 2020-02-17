"Лацио" победил "Интер" и вышел на второе место в Серии А

Форвард "Лацио" Иммобиле забил в 24 матчах 26 мячей. Фото: рейтер

В 24-м туре чемпионата Италии "Лацио" обыграл "Интер" - 2: 1.

Гости из Милана повели в счете в конце первого тайма после точного удара зимнего новичка команды Эшли Янга. Хозяева отыгрались после перерыва - Чиро Иммобиле реализовал пенальти.

В середине второго тайма серб Сергей Милинкович-Савич забил второй гол "Лацио" и принес победу своей команде.

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"Лацио" набрал 56 очков и поднялся на второе место в Серии А. Теперь "лациале" отстают всего на одно очко от лидера "Ювентуса". "Интер" с 54 очками находится на третьей позиции.