Квартет Asturia исполнит гимн Лиги Европы перед матчем "Динамо" - "Мальме"

Астурия выступала перед финалом Лиги чемпионов

Украинский квартет ASTURIA, которой сыграл гимн Лиги чемпионов перед финалом Лиги чемпионов 2019 в Мадриде, продемонстрирует свое творчество во время проведения матча "Динамо" - "Мальме".

Во время выхода команд на поле украинки сыграют гимн Лиги Европы, а в перерыве игры свою фирменную композицию "Шторм" Антонио Вивальди.

- Специально для матча "Динамо" - "Мальме" мы сделали собственную аранжировку гимна Лиги Европы, - рассказала участница квартета ASTURIA Мирослава Цыбка. - Это наша совместная инициатива с "Динамо", которая получила положительные отзывы от УЕФА. Мы благодарны клубу за возможность таким образом поддержать команду на НСК "Олимпийский" перед многотысячной аудиторией болельщиков и фанов "Динамо". Для нас, киевлянок, это отдельная, очень эмоциональная и творческая история, ведь большинство наших выступлений проходят в Европе, а не в Украине.

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Электронный струнный квартет ASTURIA - это современный струнный проект с уникальной шоу-программой. Тембры современных электроинструментов, яркие сценические костюмы и экспрессивное исполнение превращают выступление ASTURIA в зрелищный музыкальный спектакль, а авторские обработки известных произведений поражают своим новым оригинальным звучанием.