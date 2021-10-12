Кварцяный назвал главные недостатки сборной Украины

Виталий Кварцяный более десяти лет возглавлял "Волынь". Фото: ФК "Волынь".

Бывший тренер луцкой "Волыни" Виталий Кварцяный считает, что игра сборной Украины еще далека от идеала.

После прихода на пост тренера сборной Александра Петракова в сборной хватает недостатков.

"Три вещи, которые не понравились в игре сборной Украины? Первое. В обороне все же есть нервозность и не хватает уверенности. Второе. Уж слишком много борьбы выполняют полузащитники. И Шапаренко, и Ярмоленко, и Соболь. А Степаненко, само собой, все время на ноге сидит - блокирует, перехватывает, выполняя работу чистильщика как в середине поля, так и в защите. Они выполняют больше разрушительной работы, чем конструктивной, творческой. Если бы сбалансировать атаку и оборону, то команда была бы сильнее.

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Третье. Сборная много играет назад. Даже в первом тайме игры с Финляндией. Помните, в начале были неуверенные действия, пас назад и перехват? Лучше идти в обыгрыш соперника и двигаться вперед. Не получилось - что ж, так тому и быть. Но зато двигаться вперед, а не сдавать назад. Вот это болезнь, недостаток нашей сборной, надо искоренять", - поделился Кварцяный в интервью FanDay.

12 октября Украина будет принимать Боснию и Герцоговину. Начало игры в 21:45. Отчет об игре и онлайн-трансляцию читайте на нашем сайте.

Сборная Украины занимает второе место в группе. Команда Петракова на четыре очка отстает от Франции и опережает боснийцев на один пункт.