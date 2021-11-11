Купил ноутбук. Это была моя самая большая ошибка" - вратарь "Динамо" и сборной Украины

Руслан Нещерет является основным вратарем сборной молодежной сборной Украины. Фото: ФК "Динамо" Киев

Вратарь "Динамо" и молодежной сборной Украины 19-летний Руслан Нещерет признался, что испытывает проблемы с компьютерными играми.

Это мешает голкиперу готовиться к футбольным матчам.

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"Играю ли в игры? Я полтора года назад купил ноутбук. Поиграл, потом думаю: "Боже, зачем я его купил?". Это была самая большая ошибка. Меня это сбивает перед каждой игрой. Кое-кого это расслабляет, а меня наоборот. Я теряю концентрацию, какой-то расхлябанный выхожу на тренировку, когда поиграю в игры. Нам врачи об этом говорили в U-19. Мол, не смейте за день до игры в ноутбуки лезть, потому что не сможете отдаться игре", - сказал Нещерет в комментарии сайту "Динамо".

Руслан Нещерет третий вратарь "Динамо" после Георгия Бущана и Дениса Бойко. В прошлом году впервые сыграл за главную команду. Дебют Нещерета пришелся на матч Лиги чемпионов против "Барселоны". В то время двое других вратарей киевлян заболели коронавирусом.