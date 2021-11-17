Ктобы ни попался в плей-офф – обыграем – Петраков

 
Ексклюзивы
1/5
"Не про**ите город": в Киеве протестовали архитекторы - яркие фото
"Не про**ите город": в Киеве протестовали архитекторы - яркие фото
Просмотров: 765
Путин одержим Украиной, а Киев стремится стать мировой столицей криптовалюты - обзор прессы
Путин одержим Украиной, а Киев стремится стать мировой столицей криптовалюты - обзор прессы
Просмотров: 1017
Занялся спортом в 42 года, хотел похудеть: как школьный дворник из Херсона Игорь Евтушенко стал чемпионом мира по джиу-джитсу
Занялся спортом в 42 года, хотел похудеть: как школьный дворник из Херсона Игорь Евтушенко стал чемпионом мира по джиу-джитсу
Просмотров: 891
На Софиевской площади установили сотню пустых стульев в поддержку заложников Кремля
На Софиевской площади установили сотню пустых стульев в поддержку заложников Кремля
Просмотров: 216
Когда член мафии попадает в тюрьму, его место занимает жена или мать
Когда член мафии попадает в тюрьму, его место занимает жена или мать
Просмотров: 639
"Есть задница и сиськи, а больше ничего и не нужно" - автор комикса "Черная Вдова" Ричард Морган о работе с Marvel
"Есть задница и сиськи, а больше ничего и не нужно" - автор комикса "Черная Вдова" Ричард Морган о работе с Marvel
Просмотров: 1431
Мир может победить пандемию, но не антивакцинаторов
Мир может победить пандемию, но не антивакцинаторов
1 Просмотров: 1980
"Жена и пятеро детей остались в подвале. Попали в плен": как живут турки-ахыска, которых выгнали с родины
"Жена и пятеро детей остались в подвале. Попали в плен": как живут турки-ахыска, которых выгнали с родины
Просмотров: 1971
Оставил семье имущества на миллиарды: как делили наследство Кернеса
Оставил семье имущества на миллиарды: как делили наследство Кернеса
1 Просмотров: 7038
"Трагедии можно было избежать" - адвокат семьи погибшего в ДТП с харьковским мажором
"Трагедии можно было избежать" - адвокат семьи погибшего в ДТП с харьковским мажором
Просмотров: 1980
Фото
Все фото
5
5
10
4
5
Зеленского застукали за пивом в пабе
Зеленского застукали за пивом в пабе
Гордон, Левочкин и &quot;слуга&quot; Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
Гордон, Левочкин и "слуга" Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
&quot;Воодушевления у нее больше, чем мощности&quot; — как прошел финальный этап RTR Time Attack
"Воодушевления у нее больше, чем мощности" — как прошел финальный этап RTR Time Attack
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
В Киев съехались легендарные футболисты &quot;Реала&quot;
В Киев съехались легендарные футболисты "Реала"
Видео
Все видео
Джокович сошел с ума от радости после выхода Сербии на Кубок мира
Джокович сошел с ума от радости после выхода Сербии на Кубок мира
Почему Украина победила Боснию
Почему Украина победила Боснию
Вырвали победу – Украина обыграла Сербию
Вырвали победу – Украина обыграла Сербию
Головко рассказал о главном преимуществе сборной Украины в матче против Боснии
Головко рассказал о главном преимуществе сборной Украины в матче против Боснии
"Идет агрессия со стороны России. Журналисты все перекрутили" - украинский Олимпийский чемпион изменил свою точку зрения
"Идет агрессия со стороны России. Журналисты все перекрутили" - украинский Олимпийский чемпион изменил свою точку зрения
Интервью
1/5
"Россия – главная угроза безопасности Европы" – историк Юрий Фельштинский
"Россия – главная угроза безопасности Европы" – историк Юрий Фельштинский
Просмотров: 117
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
1 Просмотров: 2052
"Лагідна" украинизация давно прошла – надо гасить все, что идет из Москвы
"Лагідна" украинизация давно прошла – надо гасить все, что идет из Москвы
Просмотров: 1008
"Маск сделал удивительные вещи, но в душе – ребенок. Не видит темного сердца человечества" – Ричард Морган
"Маск сделал удивительные вещи, но в душе – ребенок. Не видит темного сердца человечества" – Ричард Морган
Просмотров: 918
"Коля Харьковский сказал: "Моя куртка стоит дороже, чем вся ваша семья" - адвокат Игорь Черняк
"Коля Харьковский сказал: "Моя куртка стоит дороже, чем вся ваша семья" - адвокат Игорь Черняк
Просмотров: 8208
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
16 ноября 2021
Просмотров: 207
Інші діти
Друг дитинства з 1990-го дивиться фінальні частини Кубка світу з футболу. Головний його інтерес – протистояння Європи та Південної Америки. До ...
среда, 17 ноября 2021 10:48

Ктобы ни попался в плей-офф – обыграем – Петраков

  Комментировать
Ктобы ни попался в плей-офф – обыграем – Петраков
Александру Петракову предложат новый контракт. Фото: dynamo.kiev.ua

Тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал результаты группового этапа отбора ЧМ-2022.

– Мы очень довольны. Но мы выполнили всего 50% задания. Впереди – жеребьевка, плей-офф.

Способна ли сборная Украины пройти плей-офф?

– Мы не боимся никого, это однозначно. Будем играть, хотим пробиться на чемпионат мира. Кто бы нам ни попался, думаю, мы его обыграем и поедем в Катар.

Создалось впечатление, что в товарищеском матче с Болгарией сборная Украины оставила много сил. Может, потому в первом тайме команда выглядела немного академически?

– Такого не было. Была нервная игра, я знал, что она будет такой. Сверхусилий с Болгарией мы не приложили. Команда выглядела хорошо, мы немного нервничали, что-то не получалось. Но я доволен игрой ребят, характером, который они показали. Такие матчи очень тяжело играются. Это была игра на результат, и мы его добились.

Как вы оцените действия Довбика после выхода на замену?

– Артем хорошо вышел, сделал свое дело. Он нападающий, должен забивать. Жаль, что еще третий не забил. Еще вырос бы в цене.

Кстати, сегодня все три украинских сборных победили. В Украине футбольный праздник.

Какие у вас планы на ближайшие дни?

– Не знаю. Буду с женой чаи гонять. Что-то придумаю, нужно отдохнуть от футбола, выдохнуть.

Как прокомментируете игру Боснии и Герцеговины в обоих матчах против Украины?

– Сборная Боснии и Герцеговины – очень хорошая команда. Во Львове у нас что-то не выходило где-то с 63-й минуты. Мы глубоко сели, пропустили мяч, не реализовали свои моменты. Были очень расстроены. Теперь боснийцы поняли, что никуда не выходят. Но команда нам очень понравилась, у нее хороший тренер. Я ему искренне пожелал удачи, сказал не вешать нос. Хотел бы его поддержать. Игра была на результат, нам повезло больше.

Насколько важна для вас была поддержка болельщиков?

– Хотел бы сказать, что наши болельщики очень помогли, преодолев этот путь. Я очень благодарен им всем. Особенно болельщикам во Львове. Я еще никогда такую ​​поддержку не видел, было приятно. Спасибо всем огромное. Я ощущал эту поддержку, она придавала нам сил.

Теперь я уже адаптировался к национальной сборной. Мне было очень тяжело. Опытные ребята, Ярмоленко, Степаненко, Пятов, Кривцов, а также те, кто помоложе – все мне помогали. Хотел бы поблагодарить своих футболистов за помощь, которую они мне оказали, – сказал Петраков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Петракову предложат стать полноценным тренером сборной

В параллельном матче сборная Франции одолела команду Финляндии - 2:0 благодаря мячам Бензема и Мбаппе. Таким образом, Украина набрала 12 зачетных баллов, а в Финляндии осталось 11. 26 ноября мы узнаем имя первого соперника Украины в стыковых матчах Варианты - Португалия, Италия, Шотландия, Швеция, Уэльс. Стыковые игры состоятся 24-29 марта.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ктобы ни попался в плей-офф – обыграем – Петраков». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
ноября

После избиения студентов началась Бархатная революция

Самое читаемое
Зеленский пообещал всем вакцинированным по 1000 грн – но есть условие
Зеленский пообещал всем вакцинированным по 1000 грн – но есть условие
 Просмотров: 63912
&quot;Вовина тысяча&quot; всколыхнула сети
"Вовина тысяча" всколыхнула сети
21
 2 Просмотров: 34552
Мухарский ошеломил эротическим хобби с женой, моложе его на 19 лет
Мухарский ошеломил эротическим хобби с женой, моложе его на 19 лет Просмотров: 10530
&quot;Не помогли ни капуста, ни спорт&quot; - 20-летняя Тринчер показала, какую хочет сделать грудь
"Не помогли ни капуста, ни спорт" - 20-летняя Тринчер показала, какую хочет сделать грудь
 Просмотров: 7479
Гуляли три дня: Пэрис Хилтон поделилась снимками с роскошной свадьбы
Гуляли три дня: Пэрис Хилтон поделилась снимками с роскошной свадьбы
11
 Просмотров: 6948
Спорт
Зеленского застукали за пивом в пабе
Зеленского застукали за пивом в пабе
5
 1 Просмотров: 1467
Украину и Россию разведут в стыковых матчах
Украину и Россию разведут в стыковых матчах Просмотров: 432
Петракову предложат стать полноценным тренером сборной
Петракову предложат стать полноценным тренером сборной Просмотров: 315
Пошлем французам телеграмму – Петраков
Пошлем французам телеграмму – Петраков Просмотров: 1539
Джокович сошел с ума от радости после выхода Сербии на Кубок мира
Джокович сошел с ума от радости после выхода Сербии на Кубок мира
 Просмотров: 513
Больше всего комментируют
10
ВСК: В гибели под Иловайском виновата предыдущая власть
4
У партии Зеленского появился новый председатель
3
Львовский студент-русофил "поет дифирамбы" СССР и называет патриотов "животными"
2
"Вовина тысяча" всколыхнула сети
2
Киев поднимает стоимость проезда до 20 грн
Голосов: 462
Голосование Главное событие для украинского спорта-2021?
  • 1) выход футбольной сборной в четвертьфинал Евро
  • 2) "золото" Жана Беленюка на Олимпиаде
  • 3) победа Усика над Джошуа
Просмотреть