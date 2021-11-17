Ктобы ни попался в плей-офф – обыграем – Петраков

Александру Петракову предложат новый контракт. Фото: dynamo.kiev.ua

Тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал результаты группового этапа отбора ЧМ-2022.

– Мы очень довольны. Но мы выполнили всего 50% задания. Впереди – жеребьевка, плей-офф.

– Способна ли сборная Украины пройти плей-офф?

– Мы не боимся никого, это однозначно. Будем играть, хотим пробиться на чемпионат мира. Кто бы нам ни попался, думаю, мы его обыграем и поедем в Катар.

– Создалось впечатление, что в товарищеском матче с Болгарией сборная Украины оставила много сил. Может, потому в первом тайме команда выглядела немного академически?

– Такого не было. Была нервная игра, я знал, что она будет такой. Сверхусилий с Болгарией мы не приложили. Команда выглядела хорошо, мы немного нервничали, что-то не получалось. Но я доволен игрой ребят, характером, который они показали. Такие матчи очень тяжело играются. Это была игра на результат, и мы его добились.

– Как вы оцените действия Довбика после выхода на замену?

– Артем хорошо вышел, сделал свое дело. Он нападающий, должен забивать. Жаль, что еще третий не забил. Еще вырос бы в цене.

Кстати, сегодня все три украинских сборных победили. В Украине футбольный праздник.

– Какие у вас планы на ближайшие дни?

– Не знаю. Буду с женой чаи гонять. Что-то придумаю, нужно отдохнуть от футбола, выдохнуть.

– Как прокомментируете игру Боснии и Герцеговины в обоих матчах против Украины?

– Сборная Боснии и Герцеговины – очень хорошая команда. Во Львове у нас что-то не выходило где-то с 63-й минуты. Мы глубоко сели, пропустили мяч, не реализовали свои моменты. Были очень расстроены. Теперь боснийцы поняли, что никуда не выходят. Но команда нам очень понравилась, у нее хороший тренер. Я ему искренне пожелал удачи, сказал не вешать нос. Хотел бы его поддержать. Игра была на результат, нам повезло больше.

– Насколько важна для вас была поддержка болельщиков?

– Хотел бы сказать, что наши болельщики очень помогли, преодолев этот путь. Я очень благодарен им всем. Особенно болельщикам во Львове. Я еще никогда такую ​​поддержку не видел, было приятно. Спасибо всем огромное. Я ощущал эту поддержку, она придавала нам сил.

Теперь я уже адаптировался к национальной сборной. Мне было очень тяжело. Опытные ребята, Ярмоленко, Степаненко, Пятов, Кривцов, а также те, кто помоложе – все мне помогали. Хотел бы поблагодарить своих футболистов за помощь, которую они мне оказали, – сказал Петраков.

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В параллельном матче сборная Франции одолела команду Финляндии - 2:0 благодаря мячам Бензема и Мбаппе. Таким образом, Украина набрала 12 зачетных баллов, а в Финляндии осталось 11. 26 ноября мы узнаем имя первого соперника Украины в стыковых матчах Варианты - Португалия, Италия, Шотландия, Швеция, Уэльс. Стыковые игры состоятся 24-29 марта.