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понедельник, 07 сентября 2020 20:08

"Кровавые и эмоциональные" - Владимир Кличко рассказал о спаррингах с братом

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&quot;Кровавые и эмоциональные&quot; - Владимир Кличко рассказал о спаррингах с братом

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко вспомнил свои спарринги с родным братом Виталием.

Братья Кличко никогда не выходили официально в ринг друг против друга, а работали вместе только на тренировках.

"Мы очень амбициозные и каждый хочет быть лучшим. Это то, что у нас в крови. Но при этом - много любви и уважения друг к другу.

Мы никогда не боксировали друг против друга на каких турнирах. Но мы спарринговали, и эти спарринги ни были веселыми.

Это было очень кроваво, эмоционально. После одного из спаррингов и очередного повреждения, мы поняли, что нам лучше не делать этого", - сказал Владимир в комментарии Sky Sports

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Владимир Кличко - олимпийский чемпион по боксу в супертяжелой весовой категории (1996 год). Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версиям WBO (2000-2003 годы, 2008-2015 годы), IBF (2006-2015 годы), IBO (2006-2015 годы), The Ring (2009-2015 годы), WBA ( 2011-2015 годы).

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