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пятница, 09 августа 2019 15:00

Красивая легкоатлетка Украины рассказала о предложениях сняться для мужского глянца

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Красивая легкоатлетка Украины рассказала о предложениях сняться для мужского глянца

Юлия Левченко рассказала предложения сняться для мужского глянца.

Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко, обладающая негласным статусом самой красивой легкоатлетки Украины, призналась, что много раз получала предложения сняться обнаженной.

"Мне предлагали неоднократно. Я пока не вижу необходимости, а во-вторых, я знаю границу. От хорошей эротической фотографии к вульгарной всего один кадр. Здесь играет роль видение фотографа, стилиста и всей команды. Из тех идей, что мне предлагали последним время, мне ни одна не понравилась. А просто сняться обнаженной - много ума не надо. Когда меня что-то заденет, я над этим подумаю. В первую очередь, я все-таки спортсменка", - заявила Юля в интервью Tribuna.

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Юлия Левченко - украинская легкоатлетка, специализирующаяся в прыжках в высоту, серебряный призер чемпионата мира, чемпионка юношеских Олимпийских игр-2014.

https://ua.tribuna.com
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