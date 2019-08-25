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воскресенье, 25 августа 2019 08:32

Ковалев победил Ярда в ярком бою

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Ковалев победил Ярда в ярком бою
Ковалев был в шаге от поражения

Чемпион WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев (34-3-1, 29 КО) нанес Энтони Ярду (18-1, 17 КО) первое поражение в карьере.

За счет опыта Ковалев по очкам уверенно выиграл первую половину боя, но в восьмом раунде 36-летний россиянин оказался на грани досрочного поражения. Ярду не хватило буквально одного акцентированного удара, чтобы уронить уставшего чемпиона. Сообщает hronika.info


В перерыве после тяжелого раунда тренер Ковалева пригрозил своему бойцу, что остановит бой в случае еще одного пропущенного удара – и Сергей услышал свой угол. Россиянин пошел вперед, а вот Ярд не смог развить свой локальный успех и начал стремительно терять скорость.

Огромное количество пропущенных ударов сказалось на претенденте в 11-м раунде. Ковалев акцентированно попал джебом – этот удар по накопительной системе стал для Ярда последним. Британец не смог подняться на ноги – победа Ковалева техническим нокаутом.

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После защиты титула Сергей Ковалев заявил о готовности выйти на ринг против сильнейшего средневеса современности Сауля Альвареса. Бой между двумя чемпионами может пройти под конец 2019 года.

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