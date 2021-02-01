Коваленко станет самым богатым игроком "Аталанты"

Коваленко достался "Аталанте за 700 тысяч евро. "Фото "Аталанта"

Новоиспечённый полузащитник "Аталанты" Виктор Коваленко стал самым высокооплачиваемым игроком команды. Согласно контракту, который рассчитан до лета 2025 года, украинец будет получать € 2 млн в год. Об этом сообщает Calcio e Finanza.

Второе, третье и четвёртое место в зарплатной ведомости "Аталанты" занимают Йосип Иличич, Луис Муриэль и Дуван Сапата, которые получают по € 1,8 млн в год. Пятый — Алексей Миранчук с годовым окладом € 1,5 млн.

Руслан Малиновский получает 1 миллион.

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Коваленко является воспитанником "Шахтёра", а за основную команду "горняков" он выступал с 2013 года. В нынешнем сезоне, до переезда в Италию, 24-летний хавбек провёл 8 матчей в чемпионате Украины и забил 4 гола. В составе "Аталанты" выступает наш соотечественник Руслан Малиновский.