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вторник, 12 января 2021 11:16

Коваленко рассказал, почему не захотел переходить в "Динамо"

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Коваленко рассказал, почему не захотел переходить в &quot;Динамо&quot;
Виктор Коваленко будет играть Серии А. Фото: ФК "Шахтер"

Полузащитник сборной Украины Виктор Коваленко рассказал, почему выбрал "Шахтер" а не "Динамо" в юношеском возрасте.

Коваленко начинал заниматься футболом в родном Херсоне, после чего присоединился к Академии "горняков".

"Сначала мы поехали на какой-то турнир с херсонской командой. Там моему тренеру позвонили и сказали, что приглашают на просмотр в "Шахтер". Затем я поехал в "горняков". После этого меня взяли из "Динамо", поехал, посмотрел, как там.

Ко мне отнеслись как к человеку новому, так, что мне не понравилось. Мы сели с мамой, поговорили, потом я поехал в "Шахтер". На принятие решения ушло 30 секунд", - сказал Коваленко в эфире YouTube-канала "Шахтера".

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Виктор Коваленко провел за "горняков" 199 матчей, в которых забил 32 гола и отдал 12 результативных передач. По сообщению СМИ, в следующем сезоне игрок будет защищать цвета "Аталанты".

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