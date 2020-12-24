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четверг, 24 декабря 2020 10:01

Коваленко подписал предварительный контракт с "Аталантой"

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Коваленко подписал предварительный контракт с &quot;Аталантой&quot;
Виктор Коваленко будет играть Серии А. Фото: ФК "Шахтер"

Полузащитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" 24-летний Виктор Коваленко подписал предварительный контракт с итальянской "Аталантой".

Коваленко отказался продлевать контракт с донецким клубом, потому что у него уже есть предварительное соглашение с представителем Серии А, сообщил журналист Бруно Андраде в Twitter.

Полузащитник в Италии хочет видеть лично наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини. "Бенфика" тоже интересовалась игроком, но обратилась к игроку слишком поздно.

В составе "бергамасок" выступает еще один воспитанник "горняков" Руслан Малиновский.

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Виктор Коваленко является воспитанником "Шахтера". Выступает в 1-й команде с 2015 года. Его соглашение с "горняками" завершается летом 2021-го. За 6 месяцев до истечения контракта футболист может подписывать предварительное соглашение с любым клубом.

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