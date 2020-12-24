"Вест Хэм" хочет продать Ярмоленко, чтобы приобрести обладателя Кубка мира

Андрей Ярмоленко 3-й сезон играл в АПЛ. Фото: "ФК" Вест Хэм ".

Английский "Вест Хэм" планирует продать игрока сборной Украины Андрея Ярмоленко, чтобы получить деньги на трансфер форварда.

Главная цель "молотобойцев" - форвард "Челси" и сборной Франции Оливье Жиру, сообщает Mirror.

В "Вест Хэме" разочарованы выступлением нападающего Себастьяна Аллера, которого подписали за €50 млн. Из-за травмы не играет другой нападающий Майкл Антонио. Поэтому во время зимнего трансферного окна "молотобойцы" стремятся подписать еще одного нападающего.

Жира не имеет стабильного места в составе "Челси". Ему уже 34 года, поэтому цена на игрока не будет высокой. Летом 2018 года он стал обладателем Кубка мира со сборной Франции.

Ярмоленко присоединился к английской команды летом 2018-го за €20 млн. Украинец так и не смог стать основным игроком команды.

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В этом сезоне Андрей Ярмоленко забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 10 матчах за "Вест Хэм". Контракт украинском с клубом действует до конца сезона 2021/22.