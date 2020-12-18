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пятница, 18 декабря 2020 20:49

Коваленко перейдет в "Аталанту"

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Коваленко перейдет в &quot;Аталанту&quot;
Виктор Коваленко будет играть Серии А. Фото: ФК "Шахтер"

Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины 24-летний Виктор Коваленко перейдет в итальянский "Аталанту".

Украинский футболист подпишет 4-летний контракт с представителем Серии А сообщает Tuttomercatoweb.com

Пока точно неизвестно, когда Коваленко перейдет в новый клуб - в январе или все же летом.

"Шахтер" несколько раз пытался договориться с Коваленко относительно нового контракта, но тот каждый раз говорил "горнякам", что достиг предварительной договоренности с "Аталанта".

"Горняки" не отпустит Коваленко в январе, и не пожелает договариваться с "Аталанта" об отступных, а потому в Италию Виктор переедет уже в начале июля, когда у него закончится контракт с "Шахтером".

Кроме "Аталанты" виды на Коваленко имел и "Наполи", но в итоге украинский хавбек предпочел именно команде, в рядах которой выступает его земляк и также воспитанник академии "Шахтера" Руслан Малиновский.

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В нынешнем сезоне Виктор Коваленко провел 11 матчей за "Шахтер", в которых отметился 4 забитыми мячами.

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