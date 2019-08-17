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суббота, 17 августа 2019 09:12

Коутиньо переходит в "Баварию"

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Коутиньо переходит в &quot;Баварию&quot;
Коутиньо повалился в "Барселоне"

"Бавария" объявила о договоренности с "Барселоной" о трансфере полузащитника Филиппе Коутиньо.

Мюнхенцы арендуют бразильца на сезон с опцией выкупа. Об этом пишет "Трибуна".

В ближайшие несколько дней Коутиньо прибудет в Мюнхен для уточнения финальных деталей сделки и прохождения медобследования.

"Могу подтвердить, что я и спортивный директор были в Барселоне в среду и достигли соглашения как с клубом, так и с игроком", – сказал председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге.

Коутиньо перешел в "Барселону" в январе 2018-го из "Ливерпуля" за 120 миллионов евро, еще 40 миллионов были предусмотрены в качестве бонусов.

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За каталонский клуб бразилец провел 76 матчей и забил 21 гол.

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Дата
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