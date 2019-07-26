Кот помешал команде забить гол в конце матча

Кот помешал форварду "Тигрес" нанести удар по воротам из выгодной позиции

В четвертьфинальном матче Кубка лег кот помешал команде забить гол. В матче между американским клубом "Реал Солт-Лейк" и мексиканским "Тигрес".

Французский нападающий Андре-Пье Жиньяк, который выступает за "Тигрес", в конце матча убежал в контратаку. На момент атаки мексиканцы уже побеждали 1: 0.

Француз уже был готов забивать второй гол своей команды в матче, когда в оборонительных порядках американцев появился еще один игрок. Пушистый кот совершил быстрый забег, чем сбил с толку Жиньяка. Андре-Пьер пробил слишком неудачно и не сумел закрепить победу своей команды.

Anyone need a winger? 🐱 pic.twitter.com/lOd2irSGqy — Major League Soccer (@MLS) 25 июля 2019 г.

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"Тигрес" сумел отстоять преимущество в один гол и победил. В полуфинале "Тигрес" сыграет против мексиканского клуба "Америка" .В другом полуфинале сыграют мексиканский клуб "Крус Асуль" и американская команда "Лос-Анджелес Гэлэкси".