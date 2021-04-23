Костюк вышла в полуфинал турнира в Стамбуле

Украинская теннисистка Марта Костюк удачно выступает на турнире WTA 250 в Стамбуле.

В матче 1/4 финала украинка победила представительницу Хорватии Анну Конюх - 7:5, 4:6, 6:3.

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Первую партию Костюк смогла взять на тайбрейке. Во втором сете уже хорватка смогла проявить волевые качества. В уборной партии Марта не оставила шансов сопернице.

В следующем раунде Костюк будет соревноваться с Сораною Кирсти из Румынии или Фионой Ферро из Франции.

Для Марты Костюк это будет второй полуфинал на уровне WTA. В начале года она боролась за путевку в финал на соревнованиях в Абу-Даби.

Со следующей недели Костюк установит новый личный рекорд в мировом рейтинге, поднявшись на 76-ю позицию.