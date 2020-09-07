Костюк снялась с турнира в Турции

Марта Костюк не может играть из-за травмы ноги. Фото: twitter.com/IMGTennis

Украинская теннисистка 18-летняя Марка Костюк снялась с турнира в Стамбуле.

Костюк не сможет сыграть в Турции из-за травмы. Теннисистка имеет проблемы из лодыжкой.

"Привет. К сожалению, я не смогу принять участие в следующем турнире, который стартует завтра в Стамбуле. Я подвернула лодыжку на сегодняшней тренировке. Благодарю вас за любовь. Я вернусь", - написала Марта в Instagram.

Соперницей Костюк в первом круге должна была стать сербка Ольга Данилович.

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Марта Костюк прошла дальше среди украинок в Открытом чемпионате США. В 3-м круге Костюк уступила 9-й ракетке мира Наоми Осаке.